Орлов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1946
Отец: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Алла Константиновна
Мать ребёнка: Орлова Галина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Евгений Константинович
Мать ребёнка: Орлова Галина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Галина Иосифовна