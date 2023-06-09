Орлов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1946

Отец: Орлов Иван Иванович

Мать: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Алла Константиновна

Мать ребёнка: Орлова Галина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Орлова Галина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Галина Иосифовна

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