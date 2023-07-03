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Моргун Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Моргун Петр Кузьмич

Мать: Моргун Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун Галина

Рождение ребёнка
16.06.1976

Дочь: Варваровская (Моргун) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Моргун Галина

Рождение ребёнка
16.06.1976

Сын: Моргун Андрей Александрович

Мать ребёнка: Моргун Галина

Смерть
2001

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