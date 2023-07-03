Моргун Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Моргун Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моргун Галина
Рождение ребёнка
16.06.1976
Дочь: Варваровская (Моргун) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Моргун Галина
Рождение ребёнка
16.06.1976
Сын: Моргун Андрей Александрович
Мать ребёнка: Моргун Галина
Смерть
2001