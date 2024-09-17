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Веричев Николай Степанович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Вычислено 1852 г.р.

Жена

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Веричев Степан Васильевич

Мать: Веричева Ираида Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 19
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веричева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Веричев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Веричева Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Веричев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Веричева Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 19
Смерть
После 1915

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