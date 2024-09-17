Веричев Николай Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 19
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веричева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Сын: Веричев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Веричева Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Веричев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Веричева Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 19
Смерть
После 1915