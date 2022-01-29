Мельникова (Каристова Карыстева Корыстова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Каристова Карыстева Корыстова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

С 1951

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1937

Сын: Мельников Виталий Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Алексеевич

Азерб.ССР, Г.Баку.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Марковский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мая Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван Алексеевич

Смерть
С 1951
Азерб.ССР г.Баку, пос.им.Кагановича.
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