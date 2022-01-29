Мельникова (Каристова Карыстева Корыстова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиС 1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1937
Сын: Мельников Виталий Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Алексеевич
Азерб.ССР, Г.Баку.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Марковский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мая Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1951
Азерб.ССР г.Баку, пос.им.Кагановича.