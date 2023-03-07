Анисимова (Короваева) Марина Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Короваева) Марина Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Трифонова

Отец ребёнка: Анисимов Трифан Феоктистов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Трифонова

Отец ребёнка: Анисимов Трифан Феоктистов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Анисимов Ларион Трифонов

Отец ребёнка: Анисимов Трифан Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Трифан Феоктистов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784
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