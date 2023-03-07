Анисимова (Короваева) Марина Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Трифонова
Отец ребёнка: Анисимов Трифан Феоктистов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Трифонова
Отец ребёнка: Анисимов Трифан Феоктистов
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Анисимов Трифан Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784