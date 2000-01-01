Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Щукина (Швырёва) Анна Харитоновна
Щукина (Швырёва) Анна Харитоновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1908
Дата смерти
24.06.1986
Пол
Женский
Отец
Швырёв Харитон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1908
Отец:
Швырёв Харитон
Мать: не указана
Смерть
24.06.1986
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия