Щукина (Швырёва) Анна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Швырёва) Анна Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1908

Дата смерти

24.06.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1908

Отец: Швырёв Харитон

Мать: не указана

Смерть
24.06.1986
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