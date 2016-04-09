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Козлов Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1935

Дата смерти

09.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935

Отец: Козлов Семён Моисеевич

Мать: Козлова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
17.01.1966

Сын: Козлов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
15.10.1969

Дочь: Козлова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.1976

Сын: Козлов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1977

Дочь: Козлова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна

Смерть
09.04.2016

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