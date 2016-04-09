Козлов Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1935
Дата смерти09.04.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935
Отец: Козлов Семён Моисеевич
Мать: Козлова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1966
Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1969
Дочь: Козлова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1976
Сын: Козлов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1977
Дочь: Козлова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова (Макарова) Алевтина Михайловна
Смерть
09.04.2016