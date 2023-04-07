Джозовская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джозовская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захариевич (Джозовская) Сусанна Тихоновна

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джозовский Иоанн Тихонович

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1859

Дочь: Джозовская Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Рождение ребёнка
21.06.1862

Сын: Джозовский Мефодий Тихонович

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Рождение ребёнка
14.01.1866

Дочь: Дусанская (Джозовская) Леонила Тихоновна

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Рождение ребёнка
09.02.1871

Сын: Джозовский Всеволод Тихонович

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Уманьский уезд, с. Левковка, Иоанно-Богословская церковь 1871 г. Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Джозовская Лидия Тихоновна

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Джозовский Яков (Иаков) Тихонович

Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно

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