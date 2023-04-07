Джозовская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захариевич (Джозовская) Сусанна Тихоновна
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джозовский Иоанн Тихонович
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1859
Дочь: Джозовская Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
21.06.1862
Сын: Джозовский Мефодий Тихонович
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
14.01.1866
Дочь: Дусанская (Джозовская) Леонила Тихоновна
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
09.02.1871
Сын: Джозовский Всеволод Тихонович
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Уманьский уезд, с. Левковка, Иоанно-Богословская церковь 1871 г. Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Джозовская Лидия Тихоновна
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Джозовский Яков (Иаков) Тихонович
Отец ребёнка: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно