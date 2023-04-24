Некрасов Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Елена
Рождение ребёнка
30.10.2014
Дочь: Некрасова Кира Константиновна
Мать ребёнка: Некрасова Елена
Рождение ребёнка
12.11.2018
Дочь: Некрасова София Константиновна
Мать ребёнка: Некрасова Елена
Рождение ребёнка
18.12.2020
Дочь: Некрасова Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Некрасова Елена