Новиков Тимур Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Тимур Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.09.1958

Дата смерти

23.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1968 по 1972
Новая Земля
Место жительства
С 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.05.2002
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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