Новиков Тимур Петрович
Место рождения
Дата рождения24.09.1958
Дата смерти23.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1968 по 1972
Новая Земля
Место жительства
С 1972
Смерть
23.05.2002