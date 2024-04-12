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Василий Фомич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
20.05.1884 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.05.1884 Юхновщина крестьянин Никита Ефимович Федоров Калихновщины крестьянская дочь Александра Егоровна по жениху Калихновщины крестьянин Василий Фомич по жениху Макарушк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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