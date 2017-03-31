Непотачева Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1953
Дата смерти31.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953
Отец: Непатачев Михаил
Мать: Непатачева Мария
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Жевнерова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Селивёрстов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1980
Дочь: Полянская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Селивёрстов Николай Игнатьевич
Смерть
31.03.2017