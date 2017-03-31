Непотачева Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непотачева Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1953

Дата смерти

31.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953

Отец: Непатачев Михаил

Мать: Непатачева Мария

Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Жевнерова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Селивёрстов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.05.1980

Дочь: Полянская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Селивёрстов Николай Игнатьевич

Смерть
31.03.2017
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