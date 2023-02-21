Беляев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Беляева Любовь Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Беляев Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Беляева Серафима Александровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Священник Спасопреображенской Шухтовской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно