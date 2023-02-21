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Беляев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Беляева Любовь Александровна

Мать ребёнка: не указана

Шухтово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Беляев Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Шухтово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Беляева Серафима Александровна

Мать ребёнка: не указана

Шухтово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Шухтово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Священник Спасопреображенской Шухтовской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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