Аристарх Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристарх Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Яков Федоров

Мать: Неонила

Смерть
1837
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