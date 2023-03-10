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Аристарх Яковлев
Аристарх Яковлев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Яков Федоров
1807 г.р.
Мать
Неонила
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Яков Федоров
Мать:
Неонила
Смерть
1837
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