Халев Григорий Федотович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Халев Григорий Федотович

Место рождения

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
52.504628, 42.786926
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халев-Учеватова Федосия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халев-Учеватова Федосья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Халев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Халев-Учеватова Федосия Прокофьевна

52.504628, 42.786926

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