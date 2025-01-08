Халев Григорий Федотович
Место рожденияд. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
52.504628, 42.786926
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Халев-Учеватова Федосия Прокофьевна
52.504628, 42.786926