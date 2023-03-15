Кондауров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондауров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондауров Пётр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондаурова Екатерина Петровна

Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондаурова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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