Кондауров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондауров Пётр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондаурова Екатерина Петровна
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно