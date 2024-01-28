Чибисова Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисова Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чибисов Дмитрий Иванович

Место жительства
1882 ст.
Карпова, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.11.1882 ст.

Дочь: Чибисова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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