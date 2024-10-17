Силантьев Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1981
Отец: Силантьев Сергей Валерьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2009
Сын: Силантьев Ярослав Денисович
Мать ребёнка: Парамонова Людмила Анатольевна
г Сосновый Бор Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.01.2012
Дочь: Силантьева Елизавета Денисовна
Мать ребёнка: Мартынова Александра Николаевна
г Санк -Петербург