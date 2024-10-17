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Силантьев Денис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1981

Отец: Силантьев Сергей Валерьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
20.05.2009

Сын: Силантьев Ярослав Денисович

Мать ребёнка: Парамонова Людмила Анатольевна

г Сосновый Бор Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.01.2012

Дочь: Силантьева Елизавета Денисовна

Мать ребёнка: Мартынова Александра Николаевна

г Санк -Петербург

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