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Сухина Афанасий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Сухина Михайло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сухина Мелания Афанасьева

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сухина Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сухина Варвара Афанасьева

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сухина Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сухина Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сухина Мойсей Афанасьев

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сухина Пелагия Афанасьева

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухина Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катрушенко Евфимия Вуколова

Смерть
Неизвестно
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