Сухина Афанасий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Сухина Михайло
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сухина Мелания Афанасьева
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сухина Варвара Афанасьева
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сухина Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сухина Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сухина Пелагия Афанасьева
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Катрушенко Евфимия Вуколова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно