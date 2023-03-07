Чумаков (Солодовников) Любовь Ефимовна
Место рождения
Дата рождения19.?.?
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
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Рождение ребёнка
19.?.?
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев