Чумаков (Солодовников) Любовь Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков (Солодовников) Любовь Ефимовна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Солодовников Ефим Васильевич

Мать: Солодовников Анфиса Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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