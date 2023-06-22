Рассейкина (Савелова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассейкина (Савелова) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассейкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Рассейкина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1880

Дочь: Рассейкина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.10.1881

Сын: Рассейкина Андрей и Лука Васильевич

Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Рассейкин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.01.1978

Дочь: Рассейкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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