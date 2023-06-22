Рассейкина (Савелова) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассейкин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Рассейкина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1880
Дочь: Рассейкина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1881
Сын: Рассейкина Андрей и Лука Васильевич
Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1884
Сын: Рассейкин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1978
Дочь: Рассейкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно