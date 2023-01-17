Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Дмитрий Яковлевич

Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Дмитрий Яковлевич

avatar

Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1887 ст.

Отец: Лобарев Яков Илларионович

Мать: Лобарева Акилина Ивановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Лобарева Александра Георгиевна

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лобарева Александра Георгиевна

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лобарева Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобарева Александра Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close