Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Лобарева Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лобарева Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лобарева Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно