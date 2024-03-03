Веревкин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

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