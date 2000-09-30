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Веревкин Виктор Александрович

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

16.05.1925

Дата смерти

30.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1925

Отец: Веревкин Александр Григорьевич

Мать: (Давыдова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веревкин Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: (Попова) Надежда

Рождение ребёнка
09.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попова) Надежда

Смерть
30.09.2000

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