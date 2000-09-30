Веревкин Виктор Александрович
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения16.05.1925
Дата смерти30.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Попова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веревкин Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: (Попова) Надежда
Рождение ребёнка
09.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Попова) Надежда