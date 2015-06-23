Луговая (Мокеева (Макеева)) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая (Мокеева (Макеева)) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1937

Дочь: Назарова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Луговой Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Луговой Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Владимир

Смерть
Неизвестно
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