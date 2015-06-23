Луговая (Мокеева (Макеева)) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1937
Дочь: Назарова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Луговой Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговой Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Луговой Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луговой Владимир
Смерть
Неизвестно