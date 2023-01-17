Лебедев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1967