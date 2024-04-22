Мендрик Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мендрик Николай Петрович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

19.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мендрик Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
10.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мендрик Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мендрик Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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