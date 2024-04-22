Мендрик Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения19.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927
Рождение ребёнка
16.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мендрик Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
10.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мендрик Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно