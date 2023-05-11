Савоневский Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоневский Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Савоневский Яков

Мать: Савоневская Фёкла

Рождение ребёнка
17.08.1943

Сын: Савоневский Павел

Мать ребёнка: Савоневская Елена

Рождение ребёнка
27.01.1947

Сын: Саваневский Николай

Мать ребёнка: Савоневская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоневская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоневская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоневская Елена

Смерть
1980
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