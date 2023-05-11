Савоневский Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Отец: Савоневский Яков
Мать: Савоневская Фёкла
Рождение ребёнка
17.08.1943
Сын: Савоневский Павел
Мать ребёнка: Савоневская Елена
Рождение ребёнка
27.01.1947
Сын: Саваневский Николай
Мать ребёнка: Савоневская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савоневская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоневская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савоневская Елена
Смерть
1980