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Галочкин Яков Игнатьев

Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1878 ст.

Отец: Галочкин Игнатий Иванов

Мать: Галочкина Александра Еверьянова

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Семья крестьянина собственника Галочкина Игнатия Иванова Ф. 134, о. 20, д. 13, Метрическая книга №1 с. Вороновка, Инзенский р-н, Ульяновская обл., 1875-1885 гг., 532 л., Снимок 125 из 298 Метрическая ... Показать все
Крещение
30.04.1878 ст.
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Тихвинская церковь с. Вороновка
Смерть
Неизвестно

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