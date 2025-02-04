(Пешкова (Истомина)) Евстолья Петровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецИстомин ПётрНеизвестно г.р.
МатьМавра КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пешков АлексейНеизвестно г.р.
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Истомин Пётр
Мать: Мавра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пешков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Алексей
Смерть
Неизвестно