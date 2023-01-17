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Обущенко Трофим

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Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тана

Мать ребёнка: Обущенко Ксения

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Обущенко Ксения

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Обущенко Ксения

Рождение ребёнка
1925

Сын: Обущенко Иван

Мать ребёнка: Обущенко Ксения

Рождение ребёнка
1929

Сын: Обущенко Николай

Мать ребёнка: Обущенко Ксения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Смерть
Неизвестно
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