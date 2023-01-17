Обущенко Трофим
Место рождения
Дата рождения10.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тана
Мать ребёнка: Обущенко Ксения
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Обущенко Ксения
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Обущенко Ксения
Рождение ребёнка
1925
Сын: Обущенко Иван
Мать ребёнка: Обущенко Ксения
Рождение ребёнка
1929
Сын: Обущенко Николай
Мать ребёнка: Обущенко Ксения
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Смерть
Неизвестно