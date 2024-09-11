Неизвестно Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Место рождения

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Дата рождения

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Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ГЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.10.1881

Муж: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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