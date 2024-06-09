Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна

Место рождения

Починок, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Александр Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Фёдорович

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изюмова (Жукова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Фёдорович

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Жуков Александр Фёдорович

Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Слизнёво.
Рождение ребёнка
17.09.1920

Сын: Жуков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Фёдорович

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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