Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Александр Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изюмова (Жукова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Фёдорович
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Слизнёво.
Рождение ребёнка
17.09.1920
Сын: Жуков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Фёдорович
Смерть
Неизвестно