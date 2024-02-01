Назаренко Федор Терентьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1914
Дата смерти11.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Россия
Рождение ребёнка
22.09.1945
Дочь: Заленская Вера Федоровна
Мать ребёнка: Назаренко Мария
Бракосочетание
07.11.1947
Жена: Назаренко Вера
Развод
Неизвестно
Жена: Назаренко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Мария
Смерть
11.01.1989
Россия, Грозный
Похороны
Неизвестно
Россия, Грозный