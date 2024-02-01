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Назаренко Федор Терентьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

11.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Назаренко Терентий Гаврилович

Мать: Назаренко Дарья Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
22.09.1945

Дочь: Заленская Вера Федоровна

Мать ребёнка: Назаренко Мария

Бракосочетание
07.11.1947

Жена: Назаренко Вера

Развод
Неизвестно

Жена: Назаренко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Мария

Смерть
11.01.1989
Россия, Грозный
Похороны
Неизвестно
Россия, Грозный
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