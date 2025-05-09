Demb (Dembo) Michail Moiseevich
мужской, родился Около 1901, Proskurov, Kamenets-Podolsky
умер Около 1972, Ukraine, Kiev
ОтецDemb (Dembo) Moisey1866 г.р.
МатьDemb DoraНеизвестно г.р.
Супруги
Demb (Dembo) RozaНеизвестно г.р.
Дети
(Kovshova) Lilia Michaylovna1923 г.р.
Demb (Dembo) Adolf Mihailovich1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Demb (Dembo) Moisey
Мать: Demb Dora
Proskurov, Kamenets-Podolsky
Развод
Неизвестно
Жена: Demb (Dembo) Roza
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1922
Жена: Demb (Dembo) Roza
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Kovshova) Lilia Michaylovna
Мать ребёнка: Demb (Dembo) Roza
Proskurov, Kamenets-Podolsky
Рождение ребёнка
1928
Сын: Demb (Dembo) Adolf Mihailovich
Мать ребёнка: Demb (Dembo) Roza
Смерть
Около 1972
Ukraine, Kiev