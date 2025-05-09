Demb (Dembo) Michail Moiseevich Около 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Demb (Dembo) Michail Moiseevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Около 1901, Proskurov, Kamenets-Podolsky

умер Около 1972, Ukraine, Kiev

Отец
Demb (Dembo) Moisey1866 г.р.
Мать
Demb DoraНеизвестно г.р.
Супруги
Demb (Dembo) RozaНеизвестно г.р.
Дети
(Kovshova) Lilia Michaylovna1923 г.р.
Demb (Dembo) Adolf Mihailovich1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Demb (Dembo) Moisey

Мать: Demb Dora

Proskurov, Kamenets-Podolsky

Развод
Неизвестно

Жена: Demb (Dembo) Roza

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1922

Жена: Demb (Dembo) Roza

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Kovshova) Lilia Michaylovna

Мать ребёнка: Demb (Dembo) Roza

Proskurov, Kamenets-Podolsky

Рождение ребёнка
1928

Сын: Demb (Dembo) Adolf Mihailovich

Мать ребёнка: Demb (Dembo) Roza

Смерть
Около 1972
Ukraine, Kiev

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