Болгов Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолгов Илья Егорович

Болгов Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надя

Мать ребёнка: Болгова Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Болгова Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Мать ребёнка: Болгова Аксинья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болгова Аксинья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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