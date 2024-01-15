Степина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Степин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Степин Михаил Семенович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Степин Михаил Семенович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Степин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Степин Михаил Семенович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно