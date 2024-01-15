Степина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Степин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Степин Михаил Семенович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Степин Михаил Семенович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Степин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Степин Михаил Семенович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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