Давыдов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Юрий Николаевич

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Место рождения

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

15.07.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1948

Отец: Давыдов Николай Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Давыдова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Людмила Владимировна

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