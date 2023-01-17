Нечаев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Владимир Александрович

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Место рождения

Новомалиново, Корсаковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

28.07.1908

Дата смерти

11.04.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомалиново, Корсаковский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1908 по 1926
Новомалиново, Корсаковский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1926 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.04.1969
Москва, город федерального значения Москва
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