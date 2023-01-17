Нечаев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1908
Дата смерти11.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1926
Место жительства
С 1926 по 1969
Смерть
11.04.1969