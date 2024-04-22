Кваченков Петр Леонтьев
Место рождения
Дата рождения12.01.1901 ст.
Дата смерти12.10.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901 ст.
Крещение
14.01.1901 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Гавриил Иванов Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1902 ст.
Похороны
13.10.1902 ст.