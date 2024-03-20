Петухов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Петухова Евстолия Васильевна
Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Петухова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Петухов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Петухов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно