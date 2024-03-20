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Петухов Василий Павлович

Место рождения

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Петухов Павел Абрамович

Мать: Петухова Павла Александрвна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Петухова Евстолия Васильевна

Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Петухова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Петухов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Петухов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Петухов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Петухов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Аполлинария Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Аполлинария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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