Есакова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Виктор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Виктор Ефимович

Смерть
2021
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