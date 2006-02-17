Турукин (Исакова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турукин (Исакова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

17.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Исаков ?

Мать: Исакова ?

Бракосочетание
1946

Муж: Турукин Андрей

Рождение ребёнка
28.12.1947

Сын: Турукин Владимир

Отец ребёнка: Турукин Андрей

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.07.1949

Сын: Турукин Геннадий

Отец ребёнка: Турукин Андрей

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.09.1952

Дочь: Шевцова Людмила

Отец ребёнка: Турукин Андрей

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
17.02.2006
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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