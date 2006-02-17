Турукин (Исакова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти17.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1946
Муж: Турукин Андрей
Рождение ребёнка
28.12.1947
Сын: Турукин Владимир
Отец ребёнка: Турукин Андрей
Рождение ребёнка
03.07.1949
Сын: Турукин Геннадий
Отец ребёнка: Турукин Андрей
Рождение ребёнка
27.09.1952
Дочь: Шевцова Людмила
Отец ребёнка: Турукин Андрей
Смерть
17.02.2006