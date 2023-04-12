Верховской Иван Ларионович
Место рожденияСвайна
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Свайна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Верховский Николай Иванович
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Рождение ребёнка
24.07.1781
Сын: Верховский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Верховский Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Рождение ребёнка
06.10.1794
Сын: Верховский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1801
Сын: Верховский Александр Иванович
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженская Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна
Смерть
После 1819
Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя