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Верховской Иван Ларионович

Место рождения

Свайна

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Верховский Ларион Анфилофиевич

Мать: Verkhovskaya Marina Klementevna

Свайна
Рождение ребёнка
1780

Сын: Верховский Николай Иванович

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Рождение ребёнка
24.07.1781

Сын: Верховский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Верховский Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Верховский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Рождение ребёнка
06.10.1794

Сын: Верховский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1801

Сын: Верховский Александр Иванович

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженская Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Верховская Наталья Аркадьевна

Смерть
После 1819
Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
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