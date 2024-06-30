Кляпец Шура Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кляпец Максим Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Отец ребёнка: не указан
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно