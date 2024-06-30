Кляпец Шура Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпец Шура Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кляпец Максим Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: не указан

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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