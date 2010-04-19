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Кряквина Юлия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2010

Отец: Кряквин Игорь

Мать: Кряквина Наталья Александровна

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