Полубояров Митрофан (Мартын) Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полубояров Митрофан (Мартын) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Полубояров Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Елшанка Первая, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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