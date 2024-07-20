Карабань Геннадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения?.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925
Отец: Карабань Владимир
Призыв на военную службу
10.01.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
04.08.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно