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Карабань Геннадий Владимирович

Место рождения

Путилковичи, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

?.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925

Отец: Карабань Владимир

Мать: Карабань Зинаида Климентьевна

Путилковичи, Ушачский район, Витебская область
Призыв на военную службу
10.01.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
04.08.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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