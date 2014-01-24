Игнашкин Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1992
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1992
Рождение ребёнка
24.01.2014
Сын: Игнашкин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2021
Сын: Игнашкин Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности