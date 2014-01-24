Игнашкин Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашкин Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1992

Отец: Игнашкин Валерий Анатольевич

Мать: Гуторова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
24.01.2014

Сын: Игнашкин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.2021

Сын: Игнашкин Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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