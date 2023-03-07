Кудрявцева Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Кудрявцев Михаил Артемьев
Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Феврония Артемьева
Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710