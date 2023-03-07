Кудрявцева Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Матрона Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Кудрявцев Михаил Артемьев

Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Феврония Артемьева

Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Кудрявцев Захар Артемьев

Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Кудрявцев Иван Артемьев

Отец ребёнка: Кудрявцев Артемий Фирсов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Артемий Фирсов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710
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